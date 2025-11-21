Argentina debuta con autoridad y firma la primera goleada ante Marruecos (0-6)

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- La selección argentina, una de las principales favoritas al título, debutó con una contundente victoria en el Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas al imponerse por 6-0 a Marruecos, campeona de África, tras una arrolladora recta final del primer periodo en el PhilSports Arena de Manila, sede de todos los encuentros del torneo.

La albiceleste tardó 14 minutos en abrir el marcador por la solidez defensiva de las marroquíes, pero su guardameta y capitana, Kawtar Bentaleb, nada pudo hacer ante el disparo de Ana Ontiveros, quien pasó a la historia al anotar el primer gol en un Mundial femenino de fútbol sala.

El tanto liberó a Argentina, que exhibió su potencial ofensivo con tres goles más antes del descanso: Agustina Chiesa firmó el 0-2 en el minuto 15, Mailen Romero amplió la ventaja en el 16 y Luciana Natta cerró la cuenta del primer tiempo en el 17.

Con el 0-4, el choque quedó prácticamente sentenciado, pero las sudamericanas afrontaron la segunda parte con la ambición de seguir aumentando la diferencia. Apenas habían transcurrido 20 segundos cuando Lara Villalba marcó el 0-5.

Finalmente, Julia Dupuy estableció el definitivo 0-6 en el minuto 28, un resultado que permite a Argentina entrar en la historia como la primera selección en ganar un partido en un Mundial femenino de fútbol sala. EFE

