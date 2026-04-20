Argentina despide a Luis Brandoni, figura clave del cine, el teatro y la política

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Buenos Aires, 20 abr (EFE).- Argentina despidió este lunes al actor y exdiputado Luis Brandoni, una de las figuras más influyentes del cine, el teatro y la televisión del país, con homenajes, mensajes de despedida y un velatorio abierto al público en la sede del Poder Legislativo porteño.

Brandoni, que había estrenado recientemente ‘Parque Lezama’, de Juan José Campanella, falleció en Buenos Aires a los 86 años, tras complicaciones derivadas de una caída sufrida el 11 de abril.

Referentes de la política, como el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien recordó al actor como alguien que “defendió la libertad, la democracia y la República”, y del ámbito cultural destacaron su legado.

El actor Ricardo Darín lo definió como un “mago” del oficio y un “actor maravilloso”, en alusión a una trayectoria que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine, el teatro y la televisión argentina.

Guillermo Francella, junto a Brandoni y Darín entre los actores más reconocidos del país, y quien trabajó con el recién fallecido en títulos como ‘Mi obra maestra’ (2018), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, expresó en declaraciones al canal Telefe: «Para mí ha sido un referente y alguien con quien generé una amistad hermosa, un emblema para mí».

La actriz Graciela Borges dijo también en Instagram «Vas a estar siempre en mi corazón”, mientras que Soledad Silveyra, que compartía escenario junto a Brandoni en ‘¿Quién es quién?’, la obra que se tuvo que suspender tras su caída, aseguró que se trataba de un «día muy triste para la cultura».

El Gobierno de la ciudad decretó dos días de duelo y dispuso el velatorio en el edificio legislativo porteño, donde durante unas doce horas familiares, colegas y ciudadanos se acercaron a despedir al actor, en un homenaje abierto al público.

La duración de la ceremonia respondió a un deseo expresado en vida por el propio Brandoni, según relató su entorno, que recordaba su preferencia por los velatorios prolongados.

«Pudimos, por suerte, acompañarlo hasta lo último», dijo Micaela Brandoni, hija del actor, en la puerta del lugar.

El empresario teatral Carlos Rottemberg, amigo del actor durante casi cinco décadas, difundió una carta en la que lo definió como “el último primer actor de una generación” y destacó tanto su legado artístico como su vínculo personal, marcado por años de trabajo compartido y experiencias durante periodos complejos como la dictadura.

A lo largo de la jornada, instituciones culturales, partidos políticos y organizaciones del sector artístico enviaron coronas fúnebres al Legislativo y coincidieron en resaltar su figura como referente de la identidad cultural argentina, en una carrera de más de seis décadas que incluyó títulos como ‘La tregua’ (1974), ‘La Patagonia rebelde’ (1974) y ‘La odisea de los giles’ (2019).

La presentadora Susana Giménez, quien trabajó con él en el filme ‘Esa maldita costilla’ (1999), expresó en redes sociales: «Hemos perdido un irrepetible».

El productor de cine Axel Kuschevatzky, por su parte, aseguró: «Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años».

Además de su trayectoria artística, fue dirigente de la Unión Cívica Radical y diputado nacional entre 1997 y 2001, faceta que también fue destacada en las reacciones tras su fallecimiento.

Durante la última dictadura militar (1976-1983) fue detenido y posteriormente se exilió, un episodio que marcó su compromiso público, recordado en varias de las despedidas difundidas este lunes.

Familiares, amigos y colegas darán el último adiós a Brandoni este martes a partir de las 11:00 hora local (14:00 GMT) en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde será sepultado. EFE

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