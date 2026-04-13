Argentina felicita triunfo de Magyar en Hungría y agradece a Orbán por fortalecer relación

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Buenos Aires, 12 abr (EFE).- El Gobierno argentino del presidente Javier Milei felicitó este domingo al dirigente conservador Péter Magyar por su triunfo en las elecciones legislativas en Hungría y agradeció al actual primer ministro, Viktor Orbán, quien dejará el cargo tras 16 años en el poder al perder en los comicios, por fortalecer la relación entre ambos países.

«Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest», expresó el canciller Pablo Quirno.

El ministro destacó también que la Cancillería argentina “valora especialmente el entendimiento alcanzado con el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán y agradece su hospitalidad y colaboración”, al tiempo que le deseó éxito en su nuevo rol como líder de la oposición.

Milei expresó en numerosas ocasiones su alineamiento con las políticas de Orbán y su respaldo electoral.

Ambos mandatarios de ultraderecha consolidaron su vínculo a partir de encuentros en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), relación que se reforzó con la visita del líder húngaro a la asunción presidencial de Milei el 10 de diciembre de 2023.

En marzo de este año, tres semanas antes de las elecciones, Orbán recibió a Milei en Budapest, en el contexto de una nueva edición de la CPAC.

“Seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, añadió el canciller en su comunicado.

Orbán concedió este domingo la victoria a su rival tras obtener 54 de 199 escaños, con el 94,6 % de los votos escrutados, frente a los 138 del partido opositor Tisza encabezado por Magyar. EFE

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