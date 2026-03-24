Argentina inicia jornada de movilizaciones por 50 aniversario del inicio de la dictadura

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Buenos Aires, 24 mar (EFE).- Argentina inició este martes una jornada de movilizaciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con actos y concentraciones en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983) a 50 años de su inicio.

En el contexto del 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, diversas agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos comenzaron a concentrarse desde temprano en la ciudad de Buenos Aires, donde el acto central está previsto por la tarde en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.

Las primeras columnas de manifestantes arribaron durante la mañana a la histórica plaza, donde las Madres de Plaza de Mayo, con sus pañuelos blancos, reclaman desde 1977 saber qué pasó con las 30.000 personas desaparecidas por el régimen militar.

La agrupación peronista ‘La Cámpora’, por su parte, inició su tradicional movilización desde el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -el mayor centro clandestino de detención de la dictadura- hacia la Plaza de Mayo, en esta ocasión con una parada previa en el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien cumple prisión domiciliada desde mediados de 2025 tras ser condenada por irregularidades en la concesión de obras viales.

Por segundo año consecutivo, habrá una única marcha del ’24M’ en Buenos Aires, ya que el colectivo liderado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -cercano al peronismo- y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -del que forman parte agrupaciones de izquierda- han decidido volver a manifestarse en unidad, tras casi 20 años de movilizarse por separado en esta fecha.

A quienes acudan a la marcha se los invita a llevar un cartel con una foto de una persona desaparecida y la consigna «que digan dónde están».

Las organizaciones convocantes leerán un documento, con reclamos de justicia por los crímenes del régimen dictatorial, pero también de repudio a las políticas de ultraderecha del Gobierno de Javier Milei.

Desde la tarde de este lunes se realizó una vigilia, con charlas, actuaciones musicales y otras expresiones artísticas en Plaza de Mayo.

Tras su llegada al poder a finales de 2023, actual Ejecutivo ha desmantelado y desfinanciado las políticas de derechos humanos, de la mano de un discurso oficial que cuestiona a las organizaciones de derechos humanos y recupera el lema ‘memoria completa’ y la idea de que en la dictadura hubo una «guerra» entre las fuerzas militares y las organizaciones armadas peronistas y de izquierda. EFE

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