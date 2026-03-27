Argentina logra un fallo «histórico» en caso YPF en tribunales de Nueva York

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La justicia estadounidense revocó este viernes una sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares de indemnización por la estatización de la petrolera YPF, en un fallo calificado como «de trascendencia histórica» por el presidente Javier Milei.

En septiembre de 2023, la jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, había condenado a Argentina a pagar indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF en 2012.

Pero este viernes «revocamos la sentencia a favor de los demandantes», escribió la corte federal de Apelaciones de Nueva York en el fallo obtenido por la AFP.

«Hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien», dijo Milei en una breve cadena nacional.

Se trata de una buena noticia para el presidente en su esfuerzo por impulsar la atribulada economía argentina y en medio de un escándalo por corrupción en torno al jefe de Gabinete y hombre de confianza de su gobierno, Manuel Adorni, quien flanqueaba a Milei en su discurso.

El monto a pagar en caso de perder el juicio, si se suman los intereses, hubiese aumentado a unos 18.000 millones de dólares, explicó en un comunicado el gobierno argentino.

YPF es hoy el principal operador en el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, ubicado en la Patagonia argentina.

– «Aventura suicida» –

YPF nació a principios del siglo XX como una empresa estatal pero se privatizó en 1993.

En 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de la petrolera entonces parcialmente controlada por el gigante español Repsol, que había descubierto el reservorio de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta un año antes.

La entonces presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) había justificado su decisión porque YPF no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.

En su discurso, Milei arremetió contra Kirchner y el actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los artífices de la estatización de YPF.

«Expropiar está mal porque robar está mal», dijo Milei. «Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo».

En un discurso más temprano en la jornada, el presidente había declarado: «Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner».

«Me parece triste, lamentable, penoso, lo de Milei», respondió Kicillof en una entrevista a Infobae en Vivo, en la que argumentó que la justicia estadounidense consideró en su fallo que la estatización se había hecho «según la ley».

«Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico», explicó.

– Estatización –

Dos años después de la estatización, la española Repsol fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4% del capital de YPF.

En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había hecho una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.

El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales y se hubiera beneficiario del 38% del monto de la sentencia de Preska.

Argentina había presentado distintos recursos desde la sentencia en 2023 para intentar revertir el fallo. El pago hubiera provocado un duro impacto en las reservas brutas del país sudamericano de unos 43.700 millones de dólares.

El caso fue juzgado en Estados Unidos y no en Argentina principalmente porque YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York. La jurisdicción fue un punto de disputa permanente, ya que Argentina sostuvo que la causa debía tramitarse en el país, pero los tribunales estadounidenses mantuvieron el juicio en Nueva York.

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