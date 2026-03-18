Argentina modifica el régimen de patentes farmacéuticas en línea con el acuerdo con EE.UU.

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Buenos Aires, 18 mar (EFE).- El Gobierno de presidente argentino Javier Milei derogó este miércoles el marco normativo que imponía requisitos técnicos al otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas en Argentina, en línea con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial firmado en febrero entre el país suramericano y Estados Unidos.

El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco firmado entre Estados Unidos y Argentina incluye aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual que establecen importantes concesiones del país suramericano hacia Washington.

Entre los compromisos asumidos se encuentran la modernización del sistema de otorgamiento de patentes químicas y farmacéuticas y el acceso preferencial a “ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos tecnológicos, dispositivos médicos, automotores y una amplia gama de productos agrícolas” provenientes de los Estados Unidos.

Una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), publicada este miércoles en el Boletín Oficial, eliminó el marco normativo que limitaba la concesión de patentes de medicamentos mediante criterios de evaluación técnicos y específicos.

La medida facilitará el ingreso de medicamentos estadounidenses al país suramericano, según el acceso preferencial de productos estadounidenses a Argentina pactado el pasado 5 de febrero en un acuerdo de comercio e inversión entre Estados Unidos y el país austral.

Tras la eliminación de los requisitos técnicos establecidos por ley en 2012, el INPI tendrá la facultad de evaluar cada solicitud de patentes de forma individual, aplicando los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos en la Ley de Patentes, que data de 1996.

“La derogación de tal resolución es la medida más apropiada para dar lugar al efectivo ejercicio del INPI de su competencia exclusiva en materia de estudio de solicitudes de patentes y a un nuevo marco normativo que optimice el procedimiento de examen de patentabilidad, promoviendo la eficiencia y garantizando la coherencia con las mejores prácticas internacionales», justificó el texto oficial.

La nueva disposición establece que los medicamentos ya comercializados no se verán afectados.

El Gobierno argentino afirmó que el cambio busca generar “previsibilidad y seguridad jurídica” para facilitar inversiones y mejorar el acceso a nuevos desarrollos farmacéuticos.

De acuerdo con un mensaje publicado en la red social X por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la normativa anterior había hecho “muy difícil (si no imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina”.

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó en X que “Argentina moderniza su sistema de patentes y se integra al mundo”, al tiempo que consideró que la regulación previa “frenaba la innovación”. EFE

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