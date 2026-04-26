Argentina rechaza que pruebas en juicio por YPF en EEUU sean usadas en arbitraje en CIADI

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Buenos Aires, 26 abr (EFE).- Argentina expresó ante la Justicia de EE.UU. su rechazo a que las pruebas presentadas en el juicio que se tramitó en esos tribunales por la nacionalización de la petrolera YPF sean usadas en el arbitraje que la firma británica Burford Capital pretende abrir en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El estudio de abogados que representó a Argentina en el litigio en tribunales de Nueva York informó este domingo que el pasado viernes el país suramericano presentó una carta para expresar su oposición a que el material probatorio presentado durante el juicio pueda ser utilizado por los demandantes en un arbitraje internacional.

El pasado 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó una sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al Estado argentino a pagar a Burford y a la firma estadounidense Eton Park 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, ascendería actualmente unos 18.000 millones de dólares.

Hace unos días, Burford notificó a Argentina su intención de recurrir al CIADI, tribunal de arbitraje que depende del Banco Mundial, para iniciar allí un reclamo por la nacionalización de YPF en 2012.

Con vistas a ese proceso, los demandantes solicitaron a la Justicia estadounidense modificar la orden de protección del material probatorio del juicio para que éste pueda ser utilizado en un arbitraje.

En la carta enviada a la jueza Preska, Argentina recordó que ese orden de protección, establecida hace casi seis años, prohíbe expresamente el uso de cualquier material probatorio para cualquier fin que no sea el litigio en Nueva York.

Argentina sostuvo que la redacción de esa orden es «inequívoca» al indicar que el material probatorio no podrá utilizarse «en otras acciones legales, presentes o futuras».

El eje de la disputa judicial fue la nacionalización de YPF, dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España, Burford podría acudir al CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor en 1992.

En los tribunales de Estados Unidos, Burford Capital y Eton Park reclamaron millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Preska les dio la razón en 2023 y condenó al Estado argentino, aunque rechazó la demanda que los querellantes también habían interpuesto contra la propia YPF.

El 27 de marzo último, la Corte de Apelaciones falló a favor del Estado argentino y también confirmó la decisión de Preska respecto la demanda contra YPF.

Burford y Eton Park tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir a esa cámara una revisión del fallo, y recién luego de esa instancia pueden presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

YPF, fundada en 1922, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.

Según el último balance de YPF, la compañía cuenta con activos por 29.439 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.044 millones de dólares. EFE

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