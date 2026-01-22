Argentina registró la tasa más baja de homicidios de Latinoamérica, según el Gobierno

2 minutos

Buenos Aires, 22 ene (EFE).- Argentina registró 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes durante 2025, la tasa más baja de Latinoamérica y el Caribe, según informó este jueves el Ministerio de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa.

En el acto, liderado por la ministra Alejandra Monteoliva, se precisó que los homicidios dolosos en Argentina cayeron un 5,6 % en 2025, mientras que la baja acumulada en los dos últimos años fue del 17 %.

“Desde el inicio de la gestión, son 392 vidas que no se perdieron, y para nosotros ese es un dato central, porque cada vida cuenta”, subrayó Monteoliva durante la presentación del estudio anual con datos preliminares sobre criminalidad.

De acuerdo al informe, 15 de las 24 provincias del país mejoraron sus tasas de homicidios en el último año, aunque en la conferencia de prensa no se especificaron cuáles son esas regiones.

El Ministerio de Seguridad también afirmó que los robos en el territorio nacional disminuyeron 20,8 %, alcanzando una tasa solo comparable con los meses de confinamiento durante la pandemia de la covid-19, en 2020.

El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que centralizó la información divulgada este jueves, recibe desde 2018 la más alta categoría de calidad por parte del Centro de Excelencia para información estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Monteoliva reemplazó como ministra de Seguridad Nacional en diciembre pasado a Patricia Bullrich, quien tuvo a su cargo la cartera desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, y lo dejó para asumir como senadora tras las elecciones parlamentarias de octubre.

Bullrich, referente del discurso basado en la seguridad y responsable de la represión policial durante las protestas sociales en los dos últimos años, también había ejercido como ministra de Seguridad durante el mandato del presidente Mauricio Macri (2015-2019). EFE

