Argentina suma el respaldo del BID al aval del BM para refinanciar su deuda

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El gobierno argentino obtuvo este viernes un respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que sumará 550 millones de dólares al aval por 2.000 millones que avanza en el Banco Mundial para que el gobierno de Javier Milei afronte vencimientos de deuda.

«Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata reduciendo el costo financiero para todos los argentinos», sostuvo en X el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, que participa en Washington de la asamblea de primavera del BID y el BM.

Argentina trabaja en la conformación de un fondo de garantías de organismos internacionales para refinanciar vencimientos de deuda por unos 4.300 millones de dólares, que operan en julio.

El jueves el Banco Mundial anunció que «está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina».

Este viernes el BID destacó en un comunicado que «acelera su respaldo a Argentina con financiamiento récord para 2026 que podría superar los USD 7.200 millones».

En ese monto se incluye «la provisión de una garantía por USD 550 millones que se sumarán a las aportadas por otros organismos multilaterales».

«El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento», sostuvo en un comunicado el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

El aval del BID, así como el que se trabaja con el Banco Mundial, aún deben ser sometidos a la aprobación de sendos directorios.

Argentina también negocia un fondo de garantía con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto no divulgado.

El país sudamericano obtuvo el miércoles el aval de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025 con ese organismo por 20.000 millones de dólares a 48 meses, del que ya recibió 14.000 millones.

De ser aprobado por el directorio del Fondo, Argentina accedería a un desembolso de 1.000 millones de dólares.

Por otro lado, el FMI también recortó su expectativa de crecimiento (de 4% a 3,5%) para Argentina y duplicó la de inflación (de 16,4% a 30,4%) para 2026.

Argentina -mayor deudor del FMI, por cerca de 57.000 millones de dólares- ha entrado en default en varias ocasiones, dos de ellas en este siglo. En 2001, en medio de un estallido social que dejó 39 muertos, y en 2020, durante la pandemia.

Las relaciones con el FMI fueron difíciles durante buena parte de las últimas dos décadas, con largas negociaciones para saldar impagos.

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