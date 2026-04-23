Argentina y Estados Unidos presentan un centro regional para combatir el crimen organizado

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Buenos Aires, 23 abr (EFE).- El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina presentó este jueves en Buenos Aires, con la presencia de funcionarios estadounidenses, el Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), que explicaron fortalecerá la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

«El Centro trabajará junto a Estados Unidos y los países del Cono Sur para producir inteligencia criminal estratégica, fortalecer capacidades y profundizar la cooperación judicial y policial internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional», expresó el Ministerio de Seguridad Nacional a través de X.

Durante la presentación de este jueves en la sede del ministerio estuvieron presentes, en representación de Argentina, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, Martín Verrier.

En representación de Estados Unidos asistieron el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas DiNanno, y el embajador en Argentina, Peter Lamelas.

El CRIACO tiene su sede en Buenos Aires y, según explicó Monteoliva, «el centro se proyecta a nivel regional, con países del Cono Sur y cooperación internacional para enfrentar redes que operan cada vez con más alcance y complejidad».

Poco después de la presentación, DiNanno brindó una declaración a la prensa en la residencia del embajador de Estados Unidos en Argentina y destacó que «las organizaciones criminales transnacionales no respetan fronteras ni burocracias gubernamentales» y subrayó que dialogó con las autoridades argentinas sobre intercambio de información, colaboración en materia de inteligencia y sobre cómo Estados Unidos «puede aportar su experiencia y capacidades» con los países de la región.

También mencionó la importancia de contar con fronteras seguras para el desarrollo de industrias como la minería y de negocios regionales.

«Creo que en las zonas fronterizas, tras extensas consultas con nuestros socios argentinos, constatamos la enorme cantidad de trabajo que queda por hacer en la zona de la triple frontera, al igual que con Chile. Por lo tanto, considero que una frontera insegura, especialmente hacia el norte, sería perjudicial para los intereses comerciales así como para toda la sociedad», expresó, y anticipó la voluntad de Estados Unidos de «incrementar significativamente» su asistencia en materia de seguridad en la región en los próximos años. EFE

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