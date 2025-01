Argentinos Báez y Cerúndolo con chilenos Tabilo y Jarry, figuras del Abierto de Chile

3 minutos

Santiago de Chile, 28 ene (EFE).- Los tenistas argentinos Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry serán las figuras del Abierto de Chile junto a los locales Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, confirmaron este martes los organizadores del torneo, que se jugará del 22 de febrero al 2 de marzo en Santiago.

Los cinco jugadores encabezan la lista del ATP 250 del país austral al encontrarse en el top 40 del ranking mundial. El mejor ubicado es Tabilo (27º) seguido de Cerúndolo (29º) y Báez (31º) –actual campeón del certamen–, mientras que Jarry está en el puesto 38 y Etcheverry recién descendió al 42.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

“Este año, hemos trabajado intensamente para ofrecer un espectáculo único. Queremos que el Movistar Chile Open siga consolidándose como el torneo más importante de Sudamérica”, aseguró la directora del torneo, Catalina Fillol, durante la presentación del evento.

Tabilo, quien por problemas de espalda no disputará la Copa Davis con Chile ante Bélgica este fin de semana, dijo: “El año pasado no me esperaba haber llegado a la final, fue muy lindo. Ojalá poder llevarse el título este año y además me encanta jugar acá en Chile”.

“Este torneo tendrá un nivel altísimo, con jugadores como Báez y Nico, así que será una verdadera batalla. Hay que estar muy firme para dar lo mejor en cada partido”, añadió.

En el cuadro principal de 18 tenistas anunciado este martes destacan el francés Corentin Moutet (65°), el kazajo Alexander Shevchenko (75°) y el experimentado italiano Fabio Fognini, otrora top 10 del ranking ATP y actualmente ubicado en la posición 89.

En la nómina también están los argentinos Mariano Navone (49°), Facundo Díaz Acosta (69°) y Francisco Comesaña (86°); el brasileño Thiago Seyboth Wild (76°) –ganador en 2020–, el francés Hugo Gaston (82°), los españoles Pedro Martínez (44°) y Jaume Munar (64°) y los italianos Franceso Passaro (90°) y Luciano Darderi (47°).

El Chile Open 2025 volverá a disputarse en superficie de tierra batida, en las canchas de San Carlos de Apoquindo, que según los organizadores han sido mejoradas con respecto a la edición anterior en la que hubo críticas.

“Hemos trabajado duro para que la cancha llegue en buenas condiciones. Tuvimos conversaciones con la ATP para que vengan a revisar. Incrementamos la capacidad de espectadores en la cancha uno y realizamos ajustes en los horarios de los partidos para evitar extenderse hasta altas horas”, explicó Fillol.

El torneo implementará por primera vez la tecnología para reemplazar a los jueces de línea, en un estándar promovido por la ATP, con lo cual habrá un seguimiento óptico de cámaras de alta precisión para esas jugadas. EFE

mjr/ism