Ariana Grande publicará su nuevo álbum, ‘Petal’, el 31 de julio

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- Ariana Grande anunció este martes el inicio de una nueva etapa musical con el lanzamiento de su octavo disco de estudio, que llevará por título ‘Petal’ y que se publicará el 31 de julio.

La artista estadounidense ha dado la bienvenida a este nuevo capítulo con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo y sin su característica coleta.

El nuevo disco ha sido coescrito por Grande y el productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh. El 18 de abril, la artista compartió un vídeo en sus redes sociales en el que describía este proyecto como «algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante».

Este anuncio se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien en verano regresará a los escenarios con ‘The Eternal Sunshine’, su primera gira en siete años tras su último disco, con la que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, ‘Eternal Sunshine’ (‘Luz solar eterna’), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes ‘Sweetener’ y ‘Thank U, Next’.

Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía ‘Wicked’, donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenó el pasado 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Óscar, de los cuales ganó dos. EFE

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