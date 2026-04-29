Armenia y Azerbaiyán avanzan en negociaciones de delimitación de la frontera común

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Tiflis, 29 abr (EFE).- Representantes de Armenia y Azerbaiyán celebraron este miércoles la vigésimo tercera reunión de la comisión bilateral para la delimitación de la frontera en la que intercambiaron sus ‘hojas de ruta’ para llevar a cabo esa ardua labor.

“Durante la reunión, las partes mantuvieron un intercambio detallado de opiniones sobre cuestiones organizativas y técnicas relacionadas con las actividades de delimitación», informó el Ministerio de Exteriores de Armenia en un comunicado

Tras acordar e intercambiar unas instrucciones para la delimitación de la frontera, las partes someterán esos documentos a la aprobación de sus respectivos gobiernos, agrega la nota.

Los jefes de las delegaciones de ambos países intercambiaron además opiniones sobre asuntos de interés común a raíz de la reanudación del tránsito de cargas hacia Armenia por territorio azerbaiyano, que no se efectuaba desde hace más de tres décadas por un conflicto territorial entre las partes.

“Se constató que el tránsito de mercancías hacia Armenia a través del territorio de Azerbaiyán se desarrolla con éxito y continúa sin interrupciones”, indica la nota.

Además, fue saludado el suministro de productos petrolíferos azerbaiyanos a Armenia, “o cual es un indicador del desarrollo de las relaciones comerciales y económicas entre ambos países”.

Por otra parte, los empresarios de ambos países abordaron hoy cuestiones relacionadas con su incipiente cooperación en el ámbito comercial y económico, que implica un suministro mutuo de bienes.

La primera reunión de la comisión para la delimitación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, una tarea pendiente desde la caída de la URSS, se celebró en mayo de 2022.EFE

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