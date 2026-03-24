Arranca el debate presidencial de Perú: 35 candidatos y 15 horas repartidas en seis días

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Lima, 23 mar (EFE).- El debate de las elecciones presidenciales de Perú reúne desde este lunes a los 35 candidatos presidenciales en contienda para discutir sus propuestas a lo largo de quince horas que estarán repartidas en seis días con el objetivo de dar cabida a todos los participantes.

En tres grupos de entre 11 y 12, los 35 candidatos desfilarán por el escenario del debate el lunes, martes y miércoles de esta semana para hablar de seguridad y lucha contra la corrupción, mientras que la semana siguiente volverán los mismos días para conversar sobre empleo, educación e innovación, en sesiones de dos horas y media cada una.

La composición de los grupos fue decidida por sorteo, de modo que los candidatos coincidirán con rivales distintos en cada una de sus apariciones.

En la primera sesión de este lunes son once los candidatos en pantalla, ante el fallecimiento la pasada semana de Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), quien perdió la vida en un accidente de trabajo mientras se trasladaba por el sur de los Andes peruanos para seguir su campaña electoral.

Entre los once participantes destaca la participación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato del ultraconservador Renovación Popular, que lidera junto a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) la intención de voto con alrededor del 12 % y que llegó tarde a este debate, al punto de que comenzó sin él en su sitio.

También es el turno este lunes del candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación), que en el último sondeo de la encuestadora Datum aparecer en tercer lugar con 6,5 %, así como del comediante Carlos Álvarez (País Para Todos), que con una propuesta política de derecha es cuarto en los sondeos con 5 %.

Completan la lista de participantes de este lunes la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), los dueños de universidades y empresarios José Luna (Podemos Perú) y César Acuña (Alianza Para el Progreso).

También son parte del cartel de esta velada de debate los excongresista Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente Esperanza), el militar en retiro Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), el general de Policía en retiro José Williams (Avanza País), y Álex Gonzáles (Demócrata Verde), exalcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el municipio con mayor población de Perú.

El formato del debate impedirá las interacciones entre todos los participantes en la sesión, estarán divididos en ternas configuradas previamente por sorteo, con turnos de palabra muy cortos que deberán saber aprovechar atraer a un electorado con un importante número de votantes todavía indeciso.

De acuerdo al sondeo difundido por Datum el domingo, un 18,1 % de los peruanos sigue indeciso a tres semanas se la votación, mientras que un 17,7 % no piensa votar por ningún candidato en carrera, o piensa hacerlo en blanco o viciado (nulo).

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencia ocho mandatarios en cerca de diez años. EFE

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