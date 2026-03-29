Arranca en Islamabad la reunión a cuatro bandas para intentar mediar entre Irán y EE. UU

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Islamabad, 29 mar (EFE).– Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto iniciaron este domingo en Islamabad una reunión para coordinar una estrategia de desescalada entre Irán y Estados Unidos.

El encuentro comenzó a las 17:20 hora local (12:20 GMT) en la sede del Ministerio de Exteriores paquistaní, apenas unos minutos después de que el país anfitrión mantuviera un contacto telefónico de última hora con Teherán.

El viceprimer ministro y titular paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, mantuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, justo antes del inicio de las consultas a custro bandas.

Según el portavoz oficial de Exteriores, Dar subrayó ante Araghchi que «el diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía viable para una paz duradera» y enfatizó la necesidad urgente de poner fin a «todos los ataques y hostilidades» en la región.

En la cumbre participan los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; Turquía, Hakan Fidan, Egipto, Badr Abdelatty, con Ishaq Dar, de Pakistán, como anfitrión.

Los cuatro ministros posaron para una fotografía oficial antes de encerrarse a debatir una posible mediación que parte del plan de paz de 15 puntos propuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, una hoja de ruta que Pakistán ya ha trasladado a Irán.

El objetivo central de las consultas en Islamabad es evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional total.

La presencia del ministro saudí es importante para la mediación paquistaní, dado que Pakistán está vinculado a Riad por un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua (SMDA).

Este pacto obliga a las fuerzas paquistaníes a intervenir militarmente en defensa del reino saudí si sus infraestructuras críticas continúan siendo blanco de las represalias iraníes.

La reunión de este domingo pretende unificar la posición de los cuatro países para guiar a ambas partes hacia una tregua que permita la entrada de ayuda humanitaria y el restablecimiento del tráfico comercial en el Golfo. EFE

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