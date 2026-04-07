Arranca en Madrid el juicio por corrupción que acecha a Sánchez y a los socialistas

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El juicio por corrupción contra el exministro José Luis Ábalos, que fue muy cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empezó este martes en Madrid, un trance embarazoso para unos socialistas que llegaron al poder con promesas de limpieza.

La vista contra el antiguo hombre de confianza de Sánchez por un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia tiene lugar en el Tribunal Supremo de Madrid y se alargará hasta final de mes.

Ábalos, para el que la fiscalía pide 24 años de cárcel, se sienta en el banquillo de los acusados junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El hermano de Koldo García, Joseba García, que fue uno de los primeros testigos en declarar, aseguró haber ido a la sede de los socialistas en Madrid a recoger sobres con dinero para su hermano.

«He estado dos veces que recuerde, y las dos para eso», explicó Joseba García, si bien los socialistas han negado que la trama que se juzga tenga algo que ver con financiación ilegal del partido.

La examante de Ábalos, Jéssica Rodríguez, habló de los dos empleos que le consiguieron los miembros de la trama en dos sociedades públicas cuando era estudiante universitaria y en los que no hacía mucho.

«Tampoco me daban ellos indicaciones», se justificó. «No sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública», añadió, sobre una de estas sociedades.

También testificaron, por escrito debido a su cargo, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, que eran presidentes regionales durante la pandemia y negaron irregularidades en la compra de mascarillas.

Ábalos, que se declara inocente y apareció con semblante sereno en la vista, ocupó la cartera de Transportes entre 2018 y 2021 y afronta acusaciones de corrupción, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

«Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean», se defendió este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. «Ahora es el momento de la justicia, quien tiene que hacer su trabajo», reclamó, cuando le preguntaron si deberían producirse dimisiones entre los socialistas.

– La oposición acusa a Sánchez –

El caso lleva meses alimentando las críticas de la oposición, que volvió a exigir la dimisión de Sánchez. Varios de sus colaboradores más cercanos también están investigados en otros casos.

«La corrupción del PSOE hoy se sienta en el banquillo», sostuvo en X Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular (PP, conservador), acusando a Sánchez de no haber dado ni asumido «explicaciones ni responsabilidades».

El juicio llega con las elecciones del 17 de mayo en Andalucía en el horizonte, en las que, según los sondeos, los socialistas podrían acumular otra derrota en comicios regionales tras las sufridas en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Ábalos lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2025 y renunció a su escaño a finales de enero.

Según el ministerio público, los tres acusados formaban un «convenio criminal» orientado al enriquecimiento personal, al aprovechar el cargo de Ábalos para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas a De Aldama.

En conversaciones privadas entre los acusados, que trascendieron a los medios, se les oye a menudo hablar de dinero en efectivo y prostitutas, otro golpe a unos socialistas que han hecho bandera de la lucha por las mujeres.

La justicia no abordará, por ahora, las otras ramas del caso que han salpicado a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como número tres del PSOE, también investigado por corrupción en un procedimiento paralelo.

Ábalos, García y Cerdán fueron figuras decisivas en el retorno de Sánchez al liderazgo socialista en 2017, tras la famosa «gira del Peugeot» con la que el ahora presidente del Gobierno reconquistó a las bases del partido.

Ese pasado compartido llevó a la oposición a bautizarlos despectivamente como «la banda del Peugeot».

El jefe de Gobierno encara otros frentes judiciales: su hermano David será juzgado a finales de mayo por presunto tráfico de influencias y su esposa, Begoña Gómez, está imputada en una causa independiente por corrupción.

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