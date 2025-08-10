Arranca reunión de emergencia de la Liga Árabe tras el anuncio de Israel de ocupar Gaza

El Cairo, 10 ago (EFE).- La Liga Árabe inició este domingo una reunión de emergencia a petición de Palestina para abordar la trágica situación en la Franja de Gaza y unificar posturas tras la reciente decisión del gabinete de seguridad del Gobierno israelí de ocupar el enclave palestino.

La reunión del organismo panárabe, integrado por 22 Estados, se celebra a nivel de embajadores a petición de Palestina, cuyo representante, Muhanad al Aklouk, subrayó que los reunidos «discutirán la gravedad de la situación en Gaza, tras la decisión israelí de reocupar la Franja y tomar el control total de ella».

En la sesión inaugural del encuentro, Al Aklouk acusó a Israel de «usar el hambre como arma» contra los habitantes de Gaza y convertir el enclave en «escenario de genocidio que ya dura 673 días a los ojos de todos los países del mundo».

«Solo se responde con frases de condena al uso por Israel del hambre como arma contra 2,3 millones de palestinos», dijo el palestino acusando al Estado judío de «matar de hambre a más de 200 palestinos tras cerrar los cruces e impedir su acceso a la comida y leche infantil», además de «otros 1.500 que fueron asesinados mientras esperaban obtener comida».

Al Aklouk pidió a la reunión «emitir una resolución árabe para que se tomen medidas efectivas a nivel árabe e internacional para enfrentar estos crímenes israelíes e impedir su continuación», subrayando que «Gaza es parte integral del Estado de Palestina, al igual que Jerusalén y Cisjordania» y, «sin ella, no existirá el Estado palestino».

Por su parte, el embajador de Jordania, presidente de turno de la Liga Árabe, Amyad al Adayleh, enfatizó que el anuncio del viernes pasado del gabinete de seguridad del Ejecutivo judío «representa una peligrosa escalada y un acto de agresión ilegal».

Instó a que «esa agresión (israelí) requiere una postura internacional firme que rechace las políticas de ocupación y ponga fin a sus crímenes, que constituyen crímenes de lesa humanidad».

Añadió que «la continuación del asedio, la hambruna y las matanzas solo genera más frustración y odio, y amenaza la seguridad de la región y del mundo».

Más de 60.000 palestinos han muerto -entre ellos miles de niños- durante la ofensiva israelí contra Gaza, que siguió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

