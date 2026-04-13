Arrestado durante 10 días un joven moscovita que lanzó un zapato al sarcófago de Lenin

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Moscú, 13 abr (EFE). – Un tribunal de Moscú ha arrestado durante diez días a un joven que lanzó un zapato contra el sarcófago en el que yace el cuerpo del líder bolchevique Vladímir Lenin, informó este lunes la prensa local.

“Konstantin Bodunov es declarado culpable de cometer una infracción administrativa (…) y es condenado a diez días de arresto administrativo”, indica el fallo del tribunal Tverskoi, citado por la agencia TASS.

Según el medio, el incidente tuvo lugar el 9 de abril durante una visita al mausoleo de Lenin en la plaza Roja de Moscú.

El joven, que profirió insultos y golpeó el sarcófago, según el fallo judicial, no se reconoció culpable.

El pasado febrero, un tribunal de Moscú condenó a cuatro años de prisión a una mujer que amenazó con quemar la momia de Lenin cuando se encontraba en estado de embriaguez.

La mujer, identificada como Olga F., fue acusada de amenazar con causar una explosión en la plaza Roja y quemar el mausoleo de Lenin, donde se encuentra Lenin.

En junio de 2024, un tribunal ruso también envió a prisión durante cuatro años a un hombre que arrojó un cóctel mólotov contra el mausoleo del líder bolchevique.

Además, en febrero de 2023 fue detenido un hombre que intentó penetrar en el mausoleo de noche para sustraer el cuerpo embalsamado del fundador de la URSS.

En el interrogatorio, el moscovita confesó que quería robar la momia de Lenin, que la Iglesia y la oposición liberal piden enterrar. EFE

mos/psh