Arrestado un hombre tras muerte de 4 migrantes que intentaban cruzar el Canal de la Mancha

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Londres, 10 abr (EFE).- Un hombre de nacionalidad sudanesa de 27 años fue arrestado este viernes en Kent (sureste de Inglaterra) en relación con la muerte de cuatro migrantes que murieron el jueves arrastrados por la corriente cuando intentaban abordar una barcaza para cruzar el Canal de la Mancha en dirección al Reino Unido.

El sospechoso, que no ha sido identificado, fue arrestado esta mañana en un centro de procesamiento de Kent por investigadores de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) bajo sospecha de poner en peligro la vida de otra persona y permanece bajo custodia policial para ser interrogado.

Las cuatro víctimas, dos hombres y dos mujeres, cuyas identidades aún no han sido reveladas, murieron el jueves al intentar embarcarse en un taxi acuático frente a la costa de Saint Etienne au Mont, cerca de Calais (Francia).

De acuerdo con la NCA, unas 38 personas fueron devueltas a la costa francesa, pero otros 74 inmigrantes en situación irregular continuaron su viaje en barco hacia el Reino Unido.

Por su parte, la Fiscalía francesa ha abierto una investigación sobre las circunstancias del suceso y las cuatro víctimas mortales, en la que también están colaborando las autoridades británicas.

«Trabajando con colegas tanto en nuestro país como en el extranjero, estamos decididos a hacer todo lo posible para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estas cuatro trágicas muertes», declaró el subdirector de la NCA, Craig Turner, en un comunicado.

El secretario de Estado británico para Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, afirmó que cada muerte en el Canal de la Mancha es una «tragedia» y prometió que las fuerzas se seguridad seguirán colaborando con sus socios internacionales para prevenir este tipo de viajes «peligrosos» y llevar a los responsables ante la justicia.

De acuerdo con los datos del Ministerio británico del Interior, más de 5.000 migrantes han llegado al Reino Unido de manera irregular tras cruzar el Canal de la Mancha en lo que va de 2026. EFE

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