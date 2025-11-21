Arrestan a una mujer por instar a Venezuela a atacar a la primera ministra de Trinidad

1 minuto

San Juan, 21 nov (EFE).- Una mujer ha sido detenida en Trinidad y Tobago por instar en redes sociales a Venezuela a atacar a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, en el marco de las crecientes tensiones entre Caracas y Puerto España.

La detenida publicó en redes sociales una imagen de la residencia privada de la primera ministra junto a mensajes dirigidos al Gobierno venezolano «con el fin de influir en la opinión pública de una manera que podría ser perjudicial para la seguridad pública», según la orden de arresto difundida este viernes.

La orden indica que la mujer, identificada como Olive Green-Jack, incitó con sus comentarios a la violencia contra Persad-Bissessar, el Gobierno de Trinidad y Tobago y la ciudadanía por parte de Venezuela y/o personas externas, lo que reveló «una amenaza inminente para la seguridad pública».

Trinidad y Tobago, cercano a la costa de Venezuela, alberga esta semana maniobras militares de la Marina de Estados Unidos, país al que respalda en su actual despliegue en el Caribe contra Venezuela.

Persad-Bissessar defendió a principios de semana en redes sociales las maniobras, aunque señaló que «el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela».

Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que la primera ministra de Trinidad y Tobago «hipotecó» su país para «amenazar a Venezuela». EFE

es/mv/nvm