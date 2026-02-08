Arrestan al presunto autor del intento de asesinato de un general ruso en Moscú

El presunto autor del intento de asesinato de un alto responsable militar ruso en Moscú, atribuido a Ucrania, fue detenido en Emiratos Árabes Unidos y entregado a Rusia, anunciaron el domingo los servicios de seguridad rusos (FSB).

El general Vladimir Alexéyev fue blanco el viernes de varios disparos y hospitalizado.

En los últimos meses, Rusia y los territorios ucranianos bajo su control han sido escenario de una serie de asesinatos contra militares y cargos políticos locales, algunos de los cuales han sido reivindicados por Kiev.

Alexéyev, que sobrevivió, es el primer adjunto del jefe del servicio de inteligencia militar ruso, Ígor Kostyukov, quien encabeza la delegación rusa en las negociaciones de paz con Ucrania.

Según el FSB, un ciudadano ruso nacido en 1960, considerado «el autor directo del crimen», fue «detenido y entregado a Rusia» tras huir a Dubái.

Uno de sus cómplices fue detenido en Moscú, mientras que otro logró huir a Ucrania, precisó el FSB, citado por las agencias de prensa rusas.

El general Alexéyev, de 64 años, está sancionado en Occidente por su presunto papel en ciberataques atribuidos a Rusia y acusado de haber organizado un ataque con un agente neurotóxico contra un desertor ruso, Serguéi Skripal, en Reino Unido, en 2018.

Según su biografía oficial, se distinguió en operaciones de inteligencia en Siria, donde Rusia intervino militarmente en 2015 contra los rebeldes y yihadistas y en apoyo del presidente Bashar al Asad.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, acusó a Kiev, que no ha reaccionado hasta el momento, de intentar hacer descarrilar las negociaciones en curso para poner fin al conflicto en Ucrania.

