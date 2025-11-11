Arrestan por tercera vez a una joven rusa por interpretar canciones de agentes extranjeros

Moscú, 11 nov (EFE).- La Justicia rusa arrestó hoy por tercera vez a la artista Diana (Naoko) Lóguinova, conocida por interpretar en las calles de San Petersburgo canciones de ‘agentes extranjeros’, críticos con la guerra en Ucrania.

En esta tercera ocasión la joven de 18 años ha sido arrestada por 13 días, según informó el portal Fontanka.

Según el Tribunal Léninski, la cantante alteró el orden público en la calle cuando interpretaba las canciones de músicos vetados en este país.

Naoko no reconoció su culpa y aseguró que las personas que la escuchaban cantar formaron un círculo pequeño que no impedía el paso de los transeúntes.

«Seamos sinceros, cada día hay músicos que cantan en la calle y todos sabemos cuál es la razón de que Diana esté aquí», dijo la abogada de la artista.

En dos ocasiones anteriores, Naoko fue arrestada por 26 días en total y tuvo que cumplir las penas una detrás de otra, al igual que en la presente ocasión, cuando su nuevo arresto se produjo nada más concluir el anterior.

La artista, que protagonizó varios videos que se hicieron virales en redes sociales interpretando en la calle canciones de músicos declarados agentes extranjeros, fue acusada también de organizar mitines ilegales y desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

Los músicos, cuyas canciones interpretaba Naoko, criticaron la guerra en Ucrania y se exiliaron previamente en protesta por las acciones del ejército ruso en el vecino país.

Las canciones interpretadas por la joven oriunda de la ciudad natal del presidente ruso, Vladímir Putin, se han vuelto virales en YouTube.

«Eres un soldado», un tema de la cantante Monétochka, suma ya más de 900.000 visualizaciones en la red social desde mediados de octubre. EFE

