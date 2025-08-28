The Swiss voice in the world since 1935

Arthur Melo vuelve al Gremio tras siete años y medio en Europa

São Paulo, 28 ago (EFE).- El Gremio de Porto Alegre anunció este jueves el regreso del centrocampista brasileño Arthur Melo, tras pasar siete años y medio en el fútbol europeo, en grandes clubes como FC Barcelona, Juventus y Liverpool.

El volante jugará hasta junio de 2026 en calidad de cedido por Juventus de Turín, con la posibilidad de prorrogar el contrato hasta diciembre de ese año, según señaló el equipo brasileño.

«Mis raíces están aquí. Cuando surgió el interés, hablamos bastante. Era una situación complicada porque dependía de la Juventus y había otras ofertas mejores para la Juventus y para mí, pero insistí en volver al Gremio porque es mi casa», explicó en un video divulgado por el club.

Arthur, de 29 años, vuelve así al club donde se formó y con el que logró, siendo uno de los grandes protagonistas, una Copa Libertadores en 2017, entre otros títulos.

Su buen manejo con el balón y visión de juego llamaron la atención del Barcelona, que lo fichó a mediados de 2018. Arthur se convirtió entonces en la mayor venta de la historia del cuadro gremista.

En su primera temporada con el conjunto azulgrana ganó la Supercopa de España y la Liga, pero fue perdiendo espacio en el once y, en 2020, se marchó a la Juventus.

A partir de ahí inició un periplo de cesiones que lo llevaron a defender los colores del Liverpool, Fiorentina y Girona, siempre con resultados discretos.

Fue campeón de la Copa América con la selección brasileña, en 2019, si bien en los últimos años ha desaparecido de las convocatorias de la absoluta.

Ahora vuelve a un Gremio en horas bajas que solo está vivo en el Campeonato Brasileño, tras caer en la Copa do Brasil y en la Copa Sudamericana.

El Tricolor Gaúcho está en la segunda mitad de la clasificación de la Liga y mira de reojo la zona de descenso, de la que le separan apenas cinco puntos. EFE

