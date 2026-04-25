Artistas de Colombia y Guatemala fusionan el nuevo circo en el Festival Chiripa

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Ciudad de Guatemala, 25 abr (EFE).- Un colectivo de 25 artistas colombianos y guatemaltecos presenta este sábado el espectáculo performático ‘Suspiros de Ciudad’ en el centro histórico de la capital del país centroamericano, una apuesta de «cocreación» que marca el eje central de la sexta edición del Festival Internacional de Comedia y Circo Chiripa.

El montaje, liderado por la compañía bogotana La Ventana Producciones, busca transformar el espacio público a través del intercambio cultural.

La obra llegó a Guatemala tras haber realizado una exitosa temporada de 32 funciones en la Bienal de Arte y Ciudad de Bogotá, adaptando ahora su elenco para integrar el talento local en un ejercicio de «saberes compartidos».

Erika Ortega Cortés, directora de La Ventana Producciones, explicó que el proyecto busca tejer redes latinoamericanas.

«Lo que hicimos fue elegir muy bien a los artistas específicos para saber cuáles eran los que nos íbamos a encontrar acá en Guatemala y cómo íbamos a hacer ese ‘match’ (conjunción) perfecto para que funcionara la acción, ya que el talento que hay en Guatemala es impresionante y la buena onda para intercambiar, recibir y proponer hizo que este encuentro fuera maravilloso», dijo Cortés a EFE.

Por su parte, el director del Festival Chiripa, Miguel Hernández, destacó que el evento, que se celebra del 17 al 26 de abril, busca profesionalizar el sector mediante el riesgo creativo.

«Este proyecto nace de la búsqueda de un intercambio entre países, pues promovemos la unión entre artistas de circo latinoamericanos y el mundo, y en esta ocasión lo estamos haciendo en este riesgo que estamos tomando de crear un espectáculo en colectivo», señaló Hernández.

El Festival Chiripa es una plataforma que invita a artistas internacionales a intervenir teatros y calles guatemaltecas para fomentar el desarrollo cultural en la región. EFE

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