Artistas de España, Chile y Argentina irán a Bienal Internacional de Escultura del Chaco

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Buenos Aires, 22 abr (EFE).- El español José Carlos Cabello Millan, el chileno Mauricio Guajardo y el argentino Néstor Vildoza forman parte del grupo de artistas seleccionados para participar en la Bienal Internacional de Escultura del Chaco, que se celebrará en la ciudad argentina de Resistencia entre los días 16 y 26 de julio próximo.

Tras anunciar este miércoles el nombre de los elegidos, durante una presentación en Buenos Aires, los organizadores aclararon que para este certamen postularon 439 artistas de 70 países.

Los demás elegidos para construir su escultura en esta ciudad del norte argentino son Alex Sorokin, de Bielorrusia; Georgi Minchev, de Bulgaria; Francesca Bernardini, de Italia; Anna Teresa Rasinska, de Polonia; Furkan Depeli, de Turquía; Lyudmyla Mysko, de Ucrania; y Ulash Urakov, de Uzbekistán.

Bajo el lema ‘De Resistencia al mundo’, los diez escultores construirán una obra en diez días que luego se quedará en la ciudad, por eso Resistencia, capital del Chaco, es un gran museo al aire libre que ya alberga unas 500 piezas.

Los diez artistas trabajarán con mármol travertino y acero inoxidable, aunque cada uno de ellos ha podido proponer otro material para usarlo de manera alternativa o complementaria.

El presidente de la Fundación Urunday (organizador y artífice de la Bienal), José Eidman, recordó que hace 38 años se celebró el primer Concurso de Escultura a Cielo Abierto en Resistencia.

«Desde aquel concurso hecho a pulmón en 1988 a la Bienal Internacional de nuestros días, más de 500 escultores del mundo pasaron por el Chaco», explicó, al detallar que esas obras habitan hoy veredas y bulevares, forman parte del paisaje y han propiciado un gran amor al arte entre los habitantes de Resistencia, ciudad ubicada a más de mil kilómetros de Buenos Aires.

Las obras que inundan calles y parques «alimentan un patrimonio artístico que hace de Resistencia una ciudad reconocida y respetada, una suerte de capital de los escultores del mundo», añadió.

También, anunció que la Bienal 2026 será sede de la reunión anual del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de Icomos, organismo consultivo de la Unesco.

La idea es ir incorporando a este acontecimiento otras disciplinas y expresiones artísticas para convertir durante una semana a Resistencia en un centro de creación y expresión cultural.

Para ello, en paralelo, se va a celebrar el X Encuentro de Escultores, en el que participarán artistas como Desirée de Ridder, Carola Zech, Norma Siguelboim, Eka Acosta, Rafael Blasco Ciscar, Lucas Caricato y Oscar Leiva.

También, se llevarán a cabo el Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos, el Encuentro de Arte Indígena y Artesanía de Pueblos Originarios, el Festival Filarmónico Juvenil y el Congreso Internacional de Artes, así como cursos, talleres y conferencias sobre las artes, incluidas las escénicas, y muestras de artistas chaqueños.

A la presentación en Buenos Aires asistieron los secretarios de Cultura de Argentina, Leonardo Cifelli, y de Turismo, Daniel Scioli; y el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, entre otras autoridades. EFE

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