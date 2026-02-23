Así cayó El Mencho: Información de EEUU, la pista de una mujer y la huida final al bosque

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La operación militar en México en la que fue abatido ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue fruto de un proceso de inteligencia «muy complicado» en el que la información de EE.UU. permitió localizar al capo y abatirlo después de que tratara de huir al verse acorralado.

Según detalló este lunes el secretario de la Defensa de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, la operación contra ‘El Mencho’ se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunto con agencias estadounidenses, gracias al que se pudo vigilar la red de vínculos del líder del CJNG.

Esa colaboración dio sus frutos el pasado viernes cuando se localizó a ‘El Mencho’, por quien Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, en el poblado de Tapalpa, en el estado occidental de Jalisco, cuna del cartel.

La inteligencia militar decidió precipitar la operación, cuando se identificó a una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’ que salía del complejo el sábado, mientras que el narco y su círculo de seguridad permanecían en él.

En el operativo, liderado por el ejército mexicano, participaron e efectivos de la Guardia Nacional y fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, que contaron con apoyo aéreo de seis helicópteros y varios aviones.

Todo este despliegue tenía el objetivo de «obtener la sorpresa y tener la iniciativa», afirmó el secretario de la Defensa, sin dar detalles del número exacto de militares que participaron en el operativo.

Tras detectar la presencia de los militares, el grupo que acompañaba al líder del CJNG abrió fuego contra ellos en un ataque «muy violento» que fue repelido por las fuerzas especiales mexicanas, lo que provocó la muerte de ocho integrantes del cartel y lesiones a tres miembros de las fuerzas especiales.

Después de este primer intercambio de disparos, ‘El Mencho’ y algunos de sus hombres huyeron hasta una zona boscosa, donde se ocultaron, pero fueron cercados por las fuerzas de seguridad.

Al verse acorralados, los miembros del cartel abrieron un fuego y alcanzaron a uno de los helicópteros del ejército, que se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia.

Finalmente, y tras un fuerte cruce de disparos, los militares repelieron este segundo ataque armado, hiriendo a ‘El Mencho’ y a dos de sus escoltas.

‘El Mencho’ fue trasladado en un avión militar a Morelia (Michoacán) pero murió en el trayecto. El cuerpo será sometido a un análisis forense en Ciudad de México para confirmar la identidad.

En el operativo fueron incautadas numerosas armas, entre ellas lanzacohetes RPG, de diseño ruso, el mismo modelo que emplearon en 2015 para derribar un helicóptero en el que murieron siete militares mexicanos. EFE

