Asamblea de Escuador establece día en memoria de los 4 menores desaparecidos por militares

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Quito, 13 mar (EFE).- La Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) aprobó este viernes una resolución que declara al 8 de diciembre como día conmemorativo en memoria de los cuatro menores afrodescendientes detenidos de manera irregular por militares en 2024 y posteriormente asesinados.

La resolución fue aprobada con 147 votos a favor para cumplir con una reciente sentencia de la Corte Constitucional que declaró a los cuatro menores como víctimas de desaparición forzada por parte de militares en el contexto del «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.

El dictamen del alto tribunal ordenaba al Legislativo que, como parte de las medidas de reparación, estableciera la fecha que desaparecieron para honrar la memoria de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11.

El pleno del Parlamento también dispuso a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que, en un plazo de 30 días, elabore y presente un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Entre los cambios planteados destaca «la obligación de presumir y registrar» como desaparición forzada aquellos casos en los que del relato de los hechos se desprenda que «el sospechoso sea un agente del Estado», así como establecer deberes de investigación urgente y oficiosa.

La resolución también contempla la «prohibición expresa de alegar reserva de información» como negativa o demora para la entrega de información por parte de las autoridades, y prevé la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional y la activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos.

El denominado caso ‘Las Malvinas” se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando los cuatro menores fueron detenidos por militares en el sur de Guayaquil.

De acuerdo con las investigaciones, los uniformados los trasladaron posteriormente hacia el sector de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad y cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde habrían sido golpeados, obligados a desnudarse y abandonados.

Días después, fueron encontrados los cuerpos calcinados de los adolescentes y los forenses determinaron que al menos tres de ellos presentaban impactos de bala.

El pasado 22 de diciembre, un tribunal penal declaró culpables a dieciséis de los diecisiete militares procesados. Once fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, mientras que otros cinco recibieron penas de treinta meses tras colaborar con la investigación, y un teniente coronel acusado como cómplice fue absuelto.

Además, la Asamblea dispuso que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización sobre los hechos vinculados al caso denominado ‘Las Malvinas’. EFE

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