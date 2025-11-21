Asciende a 30 el balance de muertos por aludes en Indonesia

El balance de muertos que dejaron varios aludes la semana pasada en Indonesia subió a 30, aunque la búsqueda de personas desaparecidas continúa, indicó un funcionario del departamento de emergencias.

Los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en el distrito de Banjarnegara, en la provincia de Java Central, se llevaron al menos 48 viviendas por delante el sábado, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

Las autoridades desplegaron a más de 700 efectivos entre militares, policía y equipos de búsqueda y rescate en esa zona, además de perros rastreadores, explicó el jueves Abdul Muhari, portavoz de la BNPB.

«El equipo de búsqueda y rescate encontró siete víctimas mortales del deslizamiento de tierra (…). Con este hallazgo, el balance de muertos subió a 10, y continúa la búsqueda de otras 18 personas», dijo.

Otro potente alud también impactó en tres aldeas del distrito de Cilacap, a unos 74 km de Banjarnegara, el jueves de la semana pasada. Allí se confirmó el fallecimiento de 20 personas, mientras que tres continúan en paradero desconocido, según el último balance de la BNPB.

Un fotógrafo de la AFP observó las labores de búsqueda de los equipos de rescate en varios pueblos de Banjarnegara, que removían escombros apoyados por maquinaria pesada.

Según Muhari, cerca de 1.000 habitantes siguen evacuados en ese distrito, donde podrían producirse más aludes a causa de las lluvias, advirtió.

La temporada del monzón, en general entre junio y septiembre, suele provocar corrimientos de tierra, inundaciones repentinas y la transmisión de enfermedades por el agua.

El cambio climático alteró los patrones de las tormentas, tanto en la duración como en la intensidad de las temporadas, provocando lluvias torrenciales más fuertes, inundaciones y ráfagas de viento más potentes.

