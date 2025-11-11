Ascienden a 39 los muertos por un corrimiento de tierra tras intensas lluvias en Kenia

2 minutos

Nairobi, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Kenia informó este martes de que ascendió a 39 el número de personas muertas por un corrimiento de tierra provocado por fuertes lluvias caídas en la noche del pasado 31 de octubre en el condado de Elgeyo Marakwet (oeste), donde nueve personas siguen desaparecidas y continúan las labores de búsqueda.

Las intensas precipitaciones causaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas e inundaciones en varias zonas del condado, arrastrando escombros hacia aldeas e inundando las zonas bajas del valle de Kerio.

Según informó en un comunicado el portavoz del Gobierno keniano, Isaac Mwaura, «hasta la fecha, el número de fallecidos asciende a 39, con 9 personas aún desaparecidas y otras 6 recibiendo tratamiento» médicos.

«Las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación continúan, y el Gobierno mantiene su compromiso de asegurar que se localice a cada persona desaparecida y que cada familia afectada reciba el apoyo necesario», subrayó Mwaura.

«Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos. Esta tragedia ha causado un inmenso dolor, y nos solidarizamos con las comunidades afectadas», señaló el portavoz, al asegurar que las autoridades seguirán «brindando apoyo a las familias en duelo» durante los funerales de las víctimas.

Desde que produjo la tragedia, el Gobierno ha movilizado helicópteros militares y policiales para atender emergencias en la zona del desastre, donde ha repartido alimentos y artículos de primera necesidad.

Los deslizamientos de tierra, también conocidos como aludes de lodo, son movimientos rápidos de suelo, rocas y escombros saturados de agua que se desplazan ladera abajo.

En Kenia suelen producirse cuando el suelo se vuelve inestable y no puede soportar su propio peso en laderas empinadas o zonas montañosas, y pueden causar daños importantes a viviendas, carreteras e infraestructuras. EFE

pa/icn