Ascienden a dos muertos y 72 heridos víctimas de incendio en planta petroquímica en Rusia

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(Actualiza número de muertos y heridos y añade detalles sobre el accidente)

Moscú, 31 mar (EFE).- Dos personas murieron y otras 72 resultaron heridas este martes a consecuencia de un potente incendio que se desató, presuntamente por motivos técnicos, en una planta petroquímica de la región rusa de Tatarstán, según la empresa afectada.

Anteriormente, la empresa SIBUR Nizhnekamsk había informado en su canal de Telegram de un fallecido y 50 heridos «a consecuencia del fallo del equipamiento y el incendio que le siguió».

Según la compañía, ocho personas fueron hospitalizadas.

«Las restantes 64 recibieron heridas ligeras, como cortes por cristales rotos a consecuencia del incidente», señaló.

SIBUR indicó que el incendio ha sido contenido y que en el lugar de los hechos trabajan más de 150 efectivos y 54 máquinas de bomberos del Ministerio de Emergencias de Rusia.

Según la compañía, en estos momentos «se lleva a cabo el control del aire atmosférico, no se observan peligros para la población ni la situación ecológica».

En las redes sociales rusas se difunden vídeos en las que se ve una espesa columna de humo negro elevándose sobre la planta.

El canal de Telegram Mediazona indicó, citando testimonios de la población, que el incendio se desató tras una potente explosión, sin precisar su origen.

El alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliayev, informó de que la explosión dañó los ventanales de varias viviendas aledañas. EFE

mos/fpa