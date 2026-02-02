Ascienden a más de 400 los muertos por el deslizamiento de tierra en una mina en RD Congo

1 minuto

Kinsasa, 2 feb (EFE).- El número de muertos en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), ha ascendido a más de 400, confirmaron este lunes a EFE un líder de la sociedad civil y un exjefe de la administración local.

El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviznara sobre esa mina, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un área bajo control del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el que continúan las labores de rescate.

«Ya superamos los 400 muertos, incluyendo mineros artesanales y comerciantes, provenientes no sólo de Masisi, sino también de territorios aledaños e incluso de países vecinos, que vienen a trabajar aquí. Por lo tanto, la tragedia es enorme», declaró por teléfono a EFE Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi. EFE

py/pa/jgb