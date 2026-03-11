Ascienden a ocho las personas fallecidas por las lluvias desde inicio de año en Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 10 mar (EFE).- Tres personas fallecieron entre lunes y martes en Ecuador debido a las fuertes lluvias, lo que elevó a ocho el número de víctimas mortales que se registran desde inicio de año, según el último reporte publicado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La última muerte se registró este martes en la provincia andina de Bolívar, donde un deslizamiento dejó atrapada bajo tierra a una persona de 62 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado posteriormente.

La noche del lunes otras dos personas fallecieron en las provincias de Imbabura, ubicada al norte del país, y en Azuay, al sur.

En el primer caso, las intensas lluvias y el incremento súbito del caudal de una quebrada ocasionó que dos personas fueran arrastradas por la corriente y una de ellas falleció.

Mientras que en Azuay los servicios de emergencia encontraron en una vivienda a una persona muerta después de que fue aplastada por la tierra.

El fuerte temporal ha dejado hasta el momento 43.534 personas afectadas, 3.516 damnificadas y 79 viviendas y 17 puentes destruidos en todo el país.

La provincia con mayor impacto a la población es Guayas con 18.879, seguida por El Oro (5.821), Esmeraldas (5.244) Manabí (3.803), Los Ríos (3.790), Santa Elena (3.443), Loja (2.616) y Chimborazo (1.148).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este martes se han registrado 1.541 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 189 municipios y 571 parroquias.

Las lluvias han provocado el desbordamiento de 25 ríos, mientras que otros 30 están con tendencia a subir de nivel.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

cbs/jrh