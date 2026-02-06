Asesinan a exconcejal y abogado de exalcalde de segunda ciudad más importante de Honduras

Tegucigalpa, 6 feb (EFE).- Un abogado hondureño que fue regidor (concejal) en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, y que también era apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri fue asesinado a tiros este viernes, presuntamente por su vinculación con un conflicto de tierras en el norte del país.

Se trata de René Altamirano, quien fue atacado, al parecer, por dos individuos que iban en una motocicleta, en el barrio Medina de San Pedro Sula, a pocos metros de su despacho jurídico, según el informe preliminar de la Policía Nacional.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, vinculó el asesinato de Altamirano con el conflicto de tierras en el departamento de Cortés, al norte del país.

“Nosotros presumiblemente ya sabemos de dónde viene esto”, afirmó el defensor, quien pidió protección para la familia de Altamarino.

Según Maldonado, el asesinato de Altamirano derivaría del acompañamiento legal que el profesional brindaba a las cooperativas campesinas de los bajos de La Lima, Cortés.

Altamirano, quien fue candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 bajo la bandera del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), era el apoderado legal de Padilla Sunseri, quien fue alcalde de San Pedro Sula entre 2006 y 2009.

El exburgomaestre regresó al país en enero de 2025 tras 15 años de exilio, beneficiado por una amnistía política que anuló los cargos en su contra por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos durante su gestión en la Municipalidad de San Pedro Sula.

Altamirano también defendió inicialmente a Plutarco Ruiz, condenado por el homicidio en 2014 de María José Alvarado, Miss Honduras Mundo 2014, y su hermana Sofía Trinidad, quien era su novia, aunque renunció al caso en 2017.

Además, representó al exgerente financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social José Ramón Bertetty, quien ha sido condenado a varios años de prisión por el millonario desfalco a dicha institución.

Altamirano actuó como defensor del empresario José Miguel Handal, a quien Estados Unidos retiró una solicitud de extradición por dirigir una red que enviaba toneladas de cocaína de Colombia a carteles mexicanos. EFE

