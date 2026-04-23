Asesinan a secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas en el norte de México

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Ciudad de México, 23 abr (EFE).- La secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas de México (Mugam), Lina Alejandra Rodríguez, fue apuñalada mortalmente la tarde del miércoles en un establecimiento comercial ubicado en el estado norteño de Chihuahua, donde el crimen fue condenado por el sector ganadero.

El homicidio, ocurrido en el municipio Cuauhtémoc, y anunciado en redes sociales por su madre, Lina Castillo, quien exigió justicia por la muerte de su hija provocada por un sujeto que atacó a varias mujeres en un establecimiento de Agro Cali, empresa de comercialización de granos y ganado.

«Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia de ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes: exijo justicia”, escribió Castillo en su cuenta de Facebook, tras dirigir sus demandas a la gobernadora del estado, Maru Campos, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Desde la tarde de ayer, la madre de Rodríguez ha compartido decenas de publicaciones que condenan la muerte violenta, y ha difundido imágenes en las que pide justicia para que el caso no quede impune en un país donde un promedio de diez mujeres son asesinadas al día.

Por su parte, en un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua condenó el acto violento e hizo un llamado al Estado de derecho, así como a “la construcción de condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de las familias que dependen de estas”.

También la red de Mujeres Ganaderas de México en diferentes estados del país (Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero) alzaron la voz contra de la muerte violenta de Rodríguez.

Según medios nacionales, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) mantiene abierta la investigación por homicidio doloso para esclarecer el móvil del ataque y la identidad del responsable.

Chihuahua es uno de los estados que históricamente han acumulado el mayor número de feminicidios en el país, además, la extorsión es uno de los principales problemas de seguridad que afectan a los dueños de negocios.

También es uno de los siete estados que concentran el 50,5 % de los homicidios en el país, según las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). EFE

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