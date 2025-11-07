Asesinan a seis personas en un billar en una provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

Quito, 7 nov (EFE).- Seis personas fueron asesinadas anoche cuando desconocidos ingresaron en un billar y dispararon contra los asistentes en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El ataque armado ocurrió poco después de las 21:30 hora local (02:30 GMT de este viernes) cuando al menos cuatro hombres a bordo de motos llegaron al lugar y comenzaron a disparar a los asistentes.

La mayoría de los seis cuerpos quedaron en el interior del local, mientras que una de las víctimas trató de huir, y fue alcanzada por los disparos en la calle, informó el portal Primicias, que precisó que unas de las víctimas mortales era una mujer.

Agentes de Criminalística y de la Policía llegaron al lugar de la masacre para recoger los indicios de balas e iniciar las investigaciones.

La provincia de El Oro es una de las cinco que están en estado de excepción ‘por grave conmoción interna’, declarado el pasado martes por el presidente, Daniel Noboa, junto a las de Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos, así como el municipio de La Maná, de la provincia de Cotopaxi; y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar.

De enero a junio de 2025, en Ecuador se contabilizan 4.619 homicidios, el semestre más violento desde que se tienen registros, según el Ministerio del Interior. EFE

