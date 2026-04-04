Asesinan a tiros a dos mujeres y dos hombres en un descampado en el sur de Guatemala

1 minuto

Ciudad de Guatemala, 4 abr (EFE).- Al menos dos mujeres y dos hombres fueron asesinados a tiros este sábado en un descampado en el sur de Guatemala por causas que se están investigando, según confirmaron los cuerpos de socorro del país.

El suceso tuvo lugar en el municipio de La Gomera del departamento (provincia) de Escuintla, unos 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo a versiones de los Bomberos Voluntarios, que cubrieron la emergencia.

Los cuerpos de los fallecidos estaban en un descampado dentro de la comunidad denominada Nuevo Texcuaco, en la municipalidad de La Gomera.

El ataque ocurrió en medio de las celebraciones de Semana Santa en el país centroamericano, que movilizan a alrededor de 3,5 millones de habitantes.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos a balazos, mientras que en 2024 fueron 2.910.

Durante la presente Semana Santa, los cuerpos de socorro contabilizan hasta ahora al menos otros seis asesinatos en Guatemala. EFE

jcm/fa/mb