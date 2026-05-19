Asesinan a un líder político local en Panamá en un ataque armado con cinco heridos

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Ciudad de Panamá, 19 may (EFE).- Un líder político local de Panamá fue asesinado en un ataque armado en el que resultaron heridas otras cinco personas, entre ellas un menor de cinco años, informaron este martes fuentes periodísticas.

Juan Ruperto Degracia, representante del corregimiento de Valero, en el distrito de Tolé de la provincia occidental de Chiriquí, y militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), murió tras recibir múltiples disparos en el atentado ocurrido en la noche del lunes.

Las versiones difundidas por los medios panameños señalan que el político estaba llegando a casa de un familiar cuando hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego, asesinándolo en el lugar.

Otras cinco personas, dos hombres, dos mujeres y un menor de cinco años, resultaron heridas en el ataque y se encuentran en un hospital en condiciones de salud no precisadas hasta ahora.

Los rotativos La Prensa y La Crítica indicaron que Degracia ya había sido víctima de un atentado armado hace dos años.

El asesinato del político tiene lugar en un momento en el que Panamá vive una ola de violencia que ha elevado los homicidios.

Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en abril pasado se registraron 62 homicidios en Panamá, cerca del doble de los 34 del mismo mes del año pasado, mientras que en marzo fueron 53, un 20 % más que en el mismo período del 2025. EFE

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