Asesinan a un periodista indígena en el norte de Guatemala

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Un periodista indígena fue asesinado a tiros en el norte de Guatemala por causas hasta ahora no esclarecidas, informaron este lunes la policía y un gremio de prensa.

Carlos Cal, de 45 años, fue atacado la noche del domingo en una calle del municipio de San Cristóbal Verapaz (80 km al norte de Ciudad de Guatemala) y recibió cinco disparos, según un reporte policial suministrado a la AFP.

Este crimen «se suma a un panorama» de «agresiones» e «intimidaciones» contra periodistas en el departamento de Alta Verapaz, denunció por su parte la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de esa región en un comunicado.

El presidente de la agremiación, Renaldo Yash, dijo a la AFP que Cal ejercía el periodismo en redes sociales y que, aunque no tienen conocimiento sobre amenazas en su contra, su muerte estaría vinculada a esa labor.

«La región es particularmente peligrosa para quienes cubren conflictos sociales y ambientales», alertó el gremio.

La organización Reporteros Sin Fronteras asegura que Guatemala se encuentra en una situación «difícil» para el ejercicio del periodismo, al ubicarse en el puesto 138 entre 180 países evaluados.

Según cifras oficiales, el país cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

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