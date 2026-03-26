Asesinan en centro de México al director del organismo municipal de agua potable

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Ciudad de México, 26 mar (EFE).- El director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI), Roberto Castañeda, fue asesinado este jueves en un ataque armado registrado en Irapuato, en el central estado mexicano de Guanajuato, informó el gobierno municipal.

Según el comunicado oficial, la agresión ocurrió mientras Castañeda circulaba en su vehículo en Irapuato, localidad de más de 400.000 habitantes y la segunda más grande de Guanajuato.

Tras un reporte al sistema de emergencias, cuerpos de seguridad y servicios médicos acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del funcionario.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona y mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que inició las investigaciones para esclarecer el crimen y detener a los responsables.

El Ayuntamiento condenó «enérgicamente este cobarde acto de violencia» y expresó condolencias a los familiares y colaboradores del titular de JAPAMI.

Por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro, también lamentó el asesinato mediante un mensaje difundido en redes sociales.

«Con profunda tristeza confirmo el fallecimiento de Roberto Castañeda, director de JAPAMI, un servidor público ejemplar, pero sobre todo, un gran ser humano», escribió.

Alfaro aseguró que Castañeda era «un hombre íntegro, comprometido con Irapuato y con un profundo sentido de servicio», y afirmó que su muerte «nos duele y nos indigna».

La alcaldesa condenó «con toda firmeza este acto de violencia» y señaló que instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener plena coordinación con la Fiscalía estatal para garantizar que el caso no quede impune.

«No vamos a permitir que este hecho quede impune», subrayó.

El asesinato ocurre en un contexto de violencia persistente en Guanajuato, el estado con mayor número de homicidios dolosos del país en los últimos años, y donde ataques armados contra funcionarios municipales y personal de organismos públicos han sido frecuentes. EFE

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