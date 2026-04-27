Asesinan en un ataque armado a periodista en el norte de Guatemala

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 27 abr (EFE).- El periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical fue asesinado en un ataque a tiros en una zona de Guatemala considerada especialmente peligrosa para la prensa, informaron este lunes fuentes oficiales y el gremio periodístico, que exigió «una exhaustiva investigación» del caso.

El homicidio tuvo lugar en el municipio de San Cristóbal Verapaz, del departamento (provincia) de Alta Verapaz, a unos 200 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo con la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de la región.

Según los Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia, Cal Ical murió en el lugar del ataque.

Cal Ical formaba parte de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz, que condenó de manera «enérgica» el asesinato, dijo que el ataque fue «directo» y tuvo lugar en una región «particularmente peligrosa para quienes cubren conflictos sociales y ambientales», entre otras temáticas.

«Este crimen se suma a un panorama desolador para el ejercicio periodístico en Guatemala. Alta Verapaz se ha consolidado como un foco principal de agresiones, donde los periodistas enfrentan intimidaciones», advirtió la asociación.

La entidad de prensa exigió al Ministerio Público (Fiscalía) y a la Policía Nacional Civil (PNC) realizar una exhaustiva investigación para que el crimen del periodista no quede impune y los autores materiales como intelectuales sean identificados.

En los últimos dos años, al menos tres periodistas han sido asesinados en Guatemala, según diversas fuentes.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Guatemala los reporteros enfrentan un clima de inseguridad que incluye asesinatos y desapariciones.

En su informe de marzo pasado, la SIP señaló que la supervivencia del periodismo independiente en Guatemala depende más de la resistencia social y la presión internacional que de las garantías estatales. EFE

oro/jcm/rao/gf/gad