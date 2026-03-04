Asociación Internacional de Cruceros dice que se cancelan todos sus viajes a Oriente Medio

Atenas, 4 mar (EFE).- La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), a la que pertenecen decenas de compañías que operan más de 310 barcos, ha anunciado este miércoles que todos los itinerarios a Oriente Medio están actualmente suspendidos debido al conflicto militar en la región.

Al menos seis cruceros permanecen anclados en puertos de Dubái, Abu Dabi y Doha, con miles de pasajeros sin poder regresar a sus países, debido a la repentina suspensión también de las conexiones aéreas, ha declarado la directora de la CLIA, Maria Deligianni, a la agencia estatal griega AMNA.

La responsable de la CLIA, que tiene su sede en Atenas, apuntó que las empresas navieras continúan evaluando la situación, mientras los buques permanecen anclados, examinando planes de contingencia alternativos para salvaguardar la seguridad y la comodidad de pasajeros y tripulación.

Mientras, la empresa naviera griega ‘Celestyal’ señaló este miércoles que cancela dos itinerarios de crucero que iniciarían desde Doha, Catar el próximo 7 y 14 de marzo por el conflicto armado en Oriente Medio.

La compañía recalcó en un comunicado que «teniendo en cuenta la actual situación geopolítica en la región» ha decidido cancelar las salidas de su crucero ‘Celestyal Journey’ programadas para el 7 y 14 de marzo desde Doha, Catar, y para el 9 y 16 de ese mismo mes desde Dubai, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

«Con la cancelación de estas salidas restantes programadas, nuestra temporada en el golfo Pérsico concluirá en este momento», recalcó la naviera, que añadió que sus dos buques en la región, ‘Celestyal Journey’ y ‘Celestyal Discovery’, se reubicarán en Atenas «para iniciar su programa previsto en el Mediterráneo».

El principal sindicato de marineros de Grecia, PNO, ha convocado para mañana, jueves, una huelga de 24 horas con la que exige al Gobierno griego que declare la zona marítima que incluye al golfo Pérsico, al mar Rojo y al mar Arábigo como «zona de guerra» y que se prohíba que los buques se acerquen. EFE

