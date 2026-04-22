Asociación Transparencia exhorta a entes electorales de Perú a mantenerse dentro de la ley

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Lima, 22 abr (EFE).- La Asociación Civil Transparencia, que integra una de las principales misiones de observación en las elecciones generales de Perú, exhortó a las autoridades electorales del país a continuar el desarrollo de los comicios «dentro del marco legal y con la transparencia necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía».

Transparencia, que en un primer informe señaló que las elecciones fueron creíbles y transparentes, se manifestó así después de la dimisión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, pese a que la ley impide que pueda renunciar mientras hay un proceso electoral en marcha.

Corvetto dejó el cargo en medio de fuertes presiones e investigaciones abiertas por las incidencias registradas durante la jornada electoral, especialmente el retraso en el reparto del material electoral, que llevó a grandes demoras en numerosos locales de la capital, así como deficiencias en el repliegue y custodia de votos a sus respectivos almacenes.

«Es urgente que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que se respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial», sostuvo Transparencia, ante las presiones sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que anule total o parcialmente las elecciones, o bien convoque una jornada complementaria de votaciones en Lima.

Estos reclamos, todos ellos fuera de la ley, proceden principalmente del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que cada vez ve más lejos la posibilidad de pasar a la segunda vuelta al alejarse en el escrutinio del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien se perfila para medirse en la ronda decisiva a la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Con el 94,40 % del escrutinio, Fujimori es la más votada con el 17,05 %, seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,02 %; y en tercera posición por López Aliaga, con el 11,90 %. La diferencia entre los dos últimos es de apenas 19.298 votos.

«Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso», advirtió Transparencia.

Hasta el momento todavía faltan siete actas de mesas electorales (0,06 % del total) por procesarse, pero todavía hay más de 5.200 actas pendientes de revisión (5,63 % del total) por los jurados electorales al presentar inconsistencias o irregularidades. EFE

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