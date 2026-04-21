Associated British Foods anuncia la escisión de su filial Primark

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Associated British Foods (ABF), casa matriz de Primark, anunció el martes la próxima escisión de la cadena de ropa de bajo costo de su actividad principal, la alimentación, con el fin de optimizar la gestión de dos divisiones con perfiles diferentes.

El consejo de administración «concluyó que una escisión es la mejor manera de maximizar los rendimientos a largo plazo para los accionistas, teniendo en cuenta la dimensión que ha alcanzado Primark» dentro del grupo, indicó en un comunicado su presidente, Michael McLintock.

Primark, creada en 1969 en Irlanda bajo el nombre Penneys, representa cerca de la mitad de los ingresos del grupo.

El resto de la actividad se orienta a la alimentación, siendo ABF un importante productor de azúcar y propietario de numerosas marcas como Twinings, Jordans u Ovomaltine.

«Durante años, ABF ha afirmado que nunca separaría Primark del grupo, argumentando que una estructura de conglomerado ofrecía ventajas», pero «cuanto más crecía Primark, más se reforzaban los llamamientos para dejarla volar por sí sola», según el analista Dan Coatsworth, de la empresa AJ Bell.

En opinión del experto, los productos alimentarios y la moda no atraen necesariamente a los mismos inversores.

ABF, que presenta una capitalización bursátil de aproximadamente 16.000 millones de dólares, conservará su nombre.

Primark cuenta con cerca de 500 comercios en 19 países, entre ellos España, con una facturación anual de casi 12.000 millones de dólares y más de 83.000 empleados.

La división de alimentación, por su parte, está presente en 52 países, con una facturación anual de unos 12.250 millones de dólares y más de 55.000 empleados.

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