Astillero español niega «fraude» a Uruguay y dice tener alternativas al contrato

Vigo (España), 24 oct (EFE).- El director general del astillero español Cardama, Mario Cardama, ha negado este viernes que su empresa haya cometido un «fraude» en los avales del contrato para construir dos patrulleras para Uruguay y ha asegurado tener un plan b, con la posibilidad de vender esos barcos a otro país si Montevideo rescinde el contrato.

El Gobierno de Uruguay anunció esta semana que va a rescindir el contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica, por 82 millones de euros (92 millones de dólares), tras detectar presuntas irregularidades en las garantías financieras del acuerdo.

En una entrevista con una emisora de radio local, Cardama ha defendido que su empresa -con sede en la ciudad gallega de Vigo (noroeste español)- ofreció a Uruguay tres bancos con los que avalar la operación y, tras entregar la garantía a un banco británico, han ido mandando año a año la renovación de esas garantías para mostrar que están «cumpliendo el contrato».

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó esta semana en una rueda de prensa que existen indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales civiles y penales y firmó una resolución para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento ante su vencimiento.

El director general del astillero vigués ha reivindicado que está «todo en orden» y ha criticado lo que, a su juicio, es «un tema político», en el que han usado a la compañía «por temas electorales», ya que no tiene constancia de que el banco británico al que presentaron esos avales esté en proceso de liquidación.

A su juicio, romper el contrato no tiene justificación «aparente» y deduce que «las razonas son políticas». En todo caso, esgrime que si en Uruguay hablan de que ese banco está en quiebra o la garantía no está en vigor «no es culpa» del astillero.

Por ello, ha pedido una reunión con el presidente del país suramericano, Yamandú Orsi, mientras «recopila toda la información». El empresario también prevé viajar de forma inminente a Uruguay.

También ha destacado que en caso de que Uruguay rescindiera el contrato tendrían «una vía b», ya que hay otro país con el que tendrían «avanzado» la venta de esas dos patrulleras.

El Ministerio de Defensa de Uruguay rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama.

El acero del primer barco está equipado al 60 %, mientras que los pedidos de construcción (equipos y servicios) están ya solicitados en un 90 % para los dos barcos, ha detallado el director general del astillero.

«Firmamos el aval bancario por cuatro años, pero por razones administrativas se renovaba año a año y es lo que se hizo. Este septiembre se ha entregado la renovación al Ministerio de Defensa. Hemos cumplido», ha incidido el director general, que ha recalcado que la construcción de las patrulleras sigue en marcha.

Cardama ha asegurado que tienen «todo el interés del mundo en cumplir ese contrato» con Uruguay y afirmado que «no hay fraude por ningún lado».

Mario Cardama considera que Uruguay «necesita» estos barcos y que el astillero no puede «renunciar a una construcción que está en marcha». EFE

