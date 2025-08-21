The Swiss voice in the world since 1935

Ataque a helicóptero de la Policía colombiana deja ocho muertos y ocho heridos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

(Actualiza la cifra de muertos y heridos)

Bogotá, 21 ago (EFE).- Un helicóptero de la Policía colombiana fue atacado este jueves, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), un hecho que deja al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, informó el Gobierno.

«Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi», manifestó en X el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en X que el helicóptero había sido derribado mientras brindaba «seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca».

Sin embargo, fuentes de la Policía detallaron a EFE que después del ataque el helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.

«(El helicóptero) fue atacado no sabemos con qué, pero sí aterrizó de emergencia», señaló la fuente, que no dio más detalles sobre lo ocurrido porque el ataque fue perpetrado en una zona rural de difícil acceso.

Petro achacó el ataque «al llamado frente 36 del EMC», sigla del Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las FARC.

Frente a lo sucedido, el gobernador Rendón manifestó que fue activada «la red hospitalaria» para atender a los heridos.

Igualmente recordó que en Amalfi operan el Frente 36 de las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo. EFE

jga-pc/joc/cpy

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR