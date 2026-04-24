Ataque con explosivos contra batallón en la ciudad colombiana de Cali, sin víctimas

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Cali (Colombia), 24 abr (EFE).- Un vehículo cargado con explosivos detonó este viernes cerca de un batallón del Ejército en la ciudad colombiana de Cali, sin que se tuvieran que lamentar víctimas, informaron las autoridades.

El vehículo utilizado al parecer era un microbús que explotó y se incendió al lanzar unos explosivos contra el Batallón Pichincha, donde además tiene su sede la Tercera Brigada del Ejército.

La Personería de Cali condenó «de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha (…) donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía».

Según esa entidad, «los cilindros no explotaron y no se reportan personas lesionadas», mientras que el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho».

El 21 de agosto del año pasado, Cali fue blanco de otro atentado terrorista que dejó seis civiles muertos cuando un camión bomba fue detonado en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde funciona la escuela de formación de pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, está situada en el suroeste del país, una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de la FARC, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales. EFE

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