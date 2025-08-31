Ataques en tres hospitales de la ciudad mexicana de Culiacán dejan al menos cinco muertos

2 minutos

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- Al menos cinco personas fueron asesinadas en tres ataques armados ocurridos en las últimas horas en tres hospitales de la ciudad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa (norte), durante una jornada violenta que continúa este sábado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) confirmó este día el reporte de detonaciones de arma de fuego en el Hospital General de Culiacán, ubicado cerca de la carretera a Imala, y en una clínica privada en la colonia Centro, entre las calles Escobedo y Venustiano Carranza.

«Las autoridades del Grupo Interinstitucional ya están atendiendo la situación», se informó en ambos casos.

Según los primeros reportes, la agresión en el Hospital General de Culiacán, ocurrió luego de que sujetos vestidos de personal médico asesinaron a balazos un paciente que se encontraba internado por una herida de bala.

Medios locales identificaron al fallecido como Fausto Yuriel, alias ‘el Chino Pelucas’, de 21 años.

Previamente, se reportó otro ataque a balazos en un hospital privado del primer cuadro de Culiacán, donde un paciente de 20 años fue ejecutado en una agresión directa, según informes de medios.

La noche del viernes, la SSPS informó de «reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil» de la misma ciudad, y pidió a la población circular por la zona con precaución, encender la luz interior de sus vehículos y bajar los vidrios «para facilitar las labores preventivas».

El atentado fue perpetrado por sujetos armados que viajaban en un vehículo y dispararon contra las instalaciones del hospital, ubicado en la colonia Tierra Blanca, dejando al menos tres personas muertas y cuatro heridas, entre ellas, una menor de edad, según los reportes.

Sinaloa atraviesa una crisis de violencia debido a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del cartel de Sinaloa, la cual ha dejado más de 1.500 muertos en Sinaloa desde septiembre de 2024.

El Gobierno de México informó el pasado 12 de agosto de una reducción del con 20,5 % de los homicidios en Sinaloa, durante los primeros 10 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia el 1 de octubre y ha establecido este estado como un objetivo prioritario para restablecer la paz. EFE

mjc/gad