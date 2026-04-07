Ataques en Ucrania y Rusia dejan 12 muertos, entre ellos dos niños

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Bombardeos en Rusia y en Ucrania dejaron este martes 12 personas muertas, en un conteo que incluye a dos niños.

En territorio ucraniano, en la ciudad de Nikopol, en el centro-este de Ucrania, un ataque ruso con dron contra un autobús mató al menos a cuatro personas y dejó 16 heridos, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

«Cuando ese terror contra los seres humanos y la vida continúa cada día, bloquear nuevas sanciones contra Rusia, intentar debilitar las sanciones o negociar con Rusia sería indecente», afirmó Zelenski en sus redes sociales.

En Jersón, una ciudad del sur de Ucrania, los bombardeos rusos del martes por la mañana mataron a cuatro personas, incluidas tres de entre 60 y 72 años, y dejaron siete heridas en una zona residencial, según informó el jefe de la administración regional, Oleksandr Prokudin.

Más temprano, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este de Ucrania), los bombardeos rusos mataron a un niño de 11 años e hirieron a tres personas en la localidad de Pokrovska, según el gobernador ucraniano, quien añadió que otras dos personas habían resultado heridas en un ataque ruso en Pavlograd.

En tanto en Rusia, un matrimonio y su hijo murieron en la región rusa de Vladímir por un ataque ucraniano, anunció el gobernador de la zona, Alexandre Avdeev.

Los «drones enemigos» alcanzaron el distrito de Aleksándrovski, en la región rusa de Vladímir, al noreste de Moscú, a más de 500 km de la frontera con Ucrania, informó.

«Uno de los drones alcanzó un edificio residencial de dos viviendas. Dos adultos y su hijo (…) murieron. Su hija de cinco años logró sobrevivir» y fue hospitalizada por quemaduras, explicó.

Casi cada día, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, mueren civiles en bombardeos rusos. En respuesta, Kiev ataca el territorio ruso, provocando también víctimas civiles.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 110 drones contra el país durante la madrugada del martes, de los que 77 fueron neutralizados.

Por su parte, según el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia Tass, las defensas aéreas rusas derribaron 45 drones ucranianos durante la noche.

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