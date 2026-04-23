Ataques en Ucrania y Rusia dejan cuatro civiles muertos, incluyendo a un niño

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Bombardeos rusos en Ucrania provocaron la muerte de dos personas, al tiempo que Rusia informó de la muerte de una mujer y un niño en un ataque ucraniano con dron en su territorio.

En Ucrania, un hombre murió y otra persona resultó herida en un ataque ruso contra una infraestructura de transporte en el distrito de Zaporiyia, anunció en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

En el distrito de Járkov, en el noroeste del país, un civil de 66 años murió y otro hombre de 69 resultó herido en un ataque con dron contra un coche que circulaba cerca de la localidad de Tsyrkuny, según las autoridades locales.

En Rusia, dos personas, una mujer y un niño, perdieron la vida en un ataque ucraniano con dron en Syzran, en el suroeste del país, anunció el gobernador de la región.

Las dos víctimas «fueron retiradas de entre los escombros» de un edificio, precisó el alto funcionario, denunciando «otro crimen inhumano contra la población civil».

Situada a 800 km de la frontera rusa con Ucrania, la ciudad de Syzran alberga, entre otras cosas, una refinería de petróleo.

Prácticamente todos los días, desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, mueren civiles ucranianos durante los bombardeos rusos. En respuesta, Kiev ataca territorio ruso, causando también víctimas civiles.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se encuentran en un punto muerto.

El papel de mediación de Estados Unidos, que había permitido varios ciclos de negociaciones entre Kiev y Moscú, quedó suspendido por el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

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