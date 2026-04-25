Ataques israelíes en el sur del Líbano dejan seis personas muertas

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El Ministerio de Salud de Líbano anunció que seis personas murieron este sábado en ataques israelíes en el sur del país, pese al alto el fuego, prolongado esta semana, en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

«Dos ataques del enemigo israelí, dirigidos contra un camión y una motocicleta, en la localidad de Yohmor al Shaqef, en el distrito de Nabatiye, dejaron cuatro muertos», indicó el ministerio en un comunicado.

Poco después, el mismo ministerio anunció que «un bombardeo aéreo del enemigo israelí contra la localidad de Safad al Battikh, en el distrito de Bint Jbeil, dejó un saldo de dos personas muertas y 17 heridas».

Por su parte, el ejército de Israel afirmó que este sábado «eliminó» a tres militantes de Hezbolá que viajaban en «un vehículo cargado de armas», así como a otro que iba en una motocicleta, y a otros dos miembros armados del grupo en otro lugar.

Añadió también que identificó dos proyectiles lanzados desde Líbano y denunció «una flagrante violación de los entendimientos sobre el alto el fuego» por parte de Hezbolá.

Hezbolá, a su vez, anunció que atacó un vehículo del ejército israelí en el sur de Líbano en represalia por el ataque contra Yohmor al Shaqeef.

Representantes de Líbano e Israel mantuvieron negociaciones en Washington para hallar una vía a una tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado el jueves que un alto el fuego de 10 días en Líbano, que comenzó el 17 de abril, había sido prorrogado por tres semanas.

La agencia nacional de noticias libanesa (NNA) informó de bombardeos de artillería israelí en varias localidades del sur del Líbano el sábado.

También reportó una «violencia explosión» en Khiam, una ciudad situada al este de la frontera del Líbano con Israel, donde la agencia había señalado anteriormente que el ejército israelí ha estado destruyendo casas «sistemáticamente».

Un corresponsal de la AFP vio una enorme nube de humo elevándose sobre la ciudad.

Los ataques israelíes han matado al menos a 2.496 personas en el Líbano desde el 2 de marzo, según las autoridades libansesas.

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